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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

11 Kasım 2018 Pazar 10:52
Malatya’da 11 kişi vefat etti

“Önceki gün vefat edenler, 65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Ekici'nin taziye adresi:  Şehit Fevzi Mahallesi, Kumsal Sokak, No: 25, Battalgazi.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asiye Kılıç'ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Koop, A Blok, No: 1, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Feyzullah Uçar'ın taziye adresi: İskender Mahallesi, İskenderiye Sokak, No:30/1, Battalgazi.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Doğan'ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Bayrak Sokak, No: 8, Yeşilyurt.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Göller Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Nevzat Uğur 'un taziye adresi: Göller Mahallesi, Battalgazi.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Elif Yaşar'ın taziye adresi: Akçadağ.

Dün ise, 98 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Arıcı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Şehit Cemil Ökke Sokak, No: 9, Battalgazi.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Turan Fırat’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Yakamoz Evleri, No: 1, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Nurhan Akal’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, 7.Ara Sokak, Sedef Apartmanı, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Örgüt’ün taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Demokrat 12. Sokak, Kardeşler Apartmanı, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Ali Doğan Ünsalan’ın taziye adresi: Hekimhan.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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