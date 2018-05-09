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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:32
Malatya’da 11 kişi vefat etti

“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Şendağ’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi,  Cevher Sokak, No: 2/4, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Yılmaz’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi,  Mercan Sokak, No:33, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sakibe Gögen’in taziye adresi:  İnönü Mahallesi, Ray Sokak, No: 17, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Tekin’in taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Katip Sokak, No: 10, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remazan Doğan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Yaşam Sokak, No: 9/4 Battalgazi.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Turay Kutun ’un taziye adresi:  Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, No:5/4/19 Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Meşe’nin taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Ulviye Kurukafa’nın taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hadi Güven’in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir.

2 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Eymen Emir Karaman’ın Taziye Adresi: İnönü Mahallesi, Yüksel İnşaat, Kuzey Evleri, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Özkahraman’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Hacı Bayram Veli Caddesi No:3/4/4 Yeşilyurt. 

HABER MERKEZİ

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Vefat
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