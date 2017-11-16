“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazime Yıldız’ın taziye adresi:

Çöşnük Mahallesi, Yetkin Sokak, No: 4/17, Battalgazi.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Altunbaş ‘ın taziye adresi: Sıtmapınarı Mahallesi, Posbıyık Sokak, Yeşilyurt.



74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Aslan’ın taziye adresi: Girmana Mahallesi, Ortadam Küme Evleri, No: 27/A, Hekimhan.

77 Yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Aslan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Fırat caddesi Çankaya Evleri, A Blok, No: 45, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Veysel Canpolat’ın Taziye adresi: Fırat Mahallesi, Venüs Sokak, Battalgazi.

60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Taş’ın taziye adresi: Paşaköskü Mahallesi, Kaplangözü Sokak, No: 4/5, Battalgazi.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Türkoğlu’nun taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Fendoğlu Caddesi, No: 7 3/1 Battalgazi.

38 yaşında vefat eden ve Topsögüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Kaya’nın taziye adresi: Topsögüt Mahallesi, Yeşilyurt.

75 yaşında vefat eden ve Karababa Mezarlığına defnedilen Duran Karacay’ın taziye adresi: İstasyon Caddesi, Ayvalı Sokak, Kardelen Apartmanı, Battalgazi.

62 yaşında vefat eden ve Fethiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Musa Bayar’ın taziye adresi: Fethiye Mahallesi.”

HABER MERKEZİ