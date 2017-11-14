“78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Başıbüyük’ün isim ve taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, İncir Sokak, No: 1/4/8, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yücel’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Şehit Zafer Sayıl Sokak, No: 19/5, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özşahin’in taizye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi, Sefa Apartman, No: 113/7, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kılıç’ın taziye adresi: Elmalı Mahallesi, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Zahide Bitmez’in taziye adresi: Hacıyusuflar Mahallesi, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Ercan’ın taziye adresi: Haydaroğlu Mahallesi, Hekimhan.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Ali Aslan’ın taziye adresi: Kömürlük Mahallesi, Arguvan.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Yerli’nin taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Seher Sokak, No:62, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Varol’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 70/2, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İzzet Kapkın’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Hekimoğlu Apartman, No: 2/7, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ