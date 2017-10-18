“54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Duran’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Akçam Sokak, No: 6, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şadiye İsimbay’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Ancarlı Sokak, No: 7/6, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Al’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, İskenderiye Sokak, No: 4/ 7, Battalgazi.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Aslan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Sadabat Evleri, C Blok, Yeşilyurt.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Alıcı’nın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Akbay Caddesi, No: 25/6, Battalgazi.
38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacibayram Ayık’ın taizye adresi: Seyran Mahallesi, Adli TIP Caddesi, No: 10/1, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen İsmail Yiğit’in taziye adresi: Nadir Mahallesi, Darende.
34 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Cumali Pala’nın taziye adresi: Sekiler Mahallesi, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Işık’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Güssüm Memiş’in taziye adresi: Tarlacık Mahallesi, Arguvan.”
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