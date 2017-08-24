24 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim listesi ve taziye adresleri şöyle:

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:49
Malatya’da 10 kişi vefat etti

  “56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kazım Yaşılak’ın taziye adresi: Hasanbey Caddesi, Alibey Apartman, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bulut Sokak, No: 22/3, Battalgazi.

40 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şakire Karaaslan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No: 9/5, Yeşilyurt.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Yaman’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, Başak -4 Sitesi, Aykap Evleri, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Esme İnce’nin taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Döndü Gürhan’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Sinan Yıldız’ın taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Asef Özdemir’in taziye adresi: Darende.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çetin’in taziye adresi: Kale.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Sezgin’in taziye adresi: Pütürge.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: VefatBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya