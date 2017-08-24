“56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kazım Yaşılak’ın taziye adresi: Hasanbey Caddesi, Alibey Apartman, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bulut Sokak, No: 22/3, Battalgazi.
40 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şakire Karaaslan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No: 9/5, Yeşilyurt.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Yaman’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, Başak -4 Sitesi, Aykap Evleri, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Esme İnce’nin taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Döndü Gürhan’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Sinan Yıldız’ın taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Asef Özdemir’in taziye adresi: Darende.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çetin’in taziye adresi: Kale.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Sezgin’in taziye adresi: Pütürge.
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