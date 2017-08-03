03 Ağustos 2017 Perşembe

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:04
Malatya’da 10 kişi vefat etti

 90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naciye Ataş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Asuman Sokak, No:6/3, Yeşilyurt.

 90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Uslu’nun taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, Yeşilyurt.

 78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Zeki’nin taziye adresi: Doğu Mahallesi, 2 nolu Demetevler Sokak, No:25, Akçadağ.

 92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Mehmet Kay’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Teksif Yapı Koop. Evleri 4.Blokno:2/3 Battalgazi.

 86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Güler’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Güllüdere Sokak, No:7/1 Yeşilyurt. 

 79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’nda defnedilen İsmail İlhan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No:37/7 Yeşilyurt.

 83 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’nda defnedilen Fatma Çayır’ın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No:194/2, Yeşilyurt.

 72 yaşında hayatını kaybeden ve Oluklu Mezarlığı’nda defnedilen Hatice Aslan’ın taziye adresi: Oluklu Mahallesi, Yeşilyurt.

 78 yaşında hayatını kaybeden ve Durucasu Mezarlığı’nda defnedilen Döne Yıldırım’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

 60 yaşında hayatını kaybeden ve Fetiye Mezarlığı’nda defnedilen Hüseyin Sevim’in taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.

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