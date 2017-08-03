90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naciye Ataş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Asuman Sokak, No:6/3, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Uslu’nun taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Zeki’nin taziye adresi: Doğu Mahallesi, 2 nolu Demetevler Sokak, No:25, Akçadağ.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Mehmet Kay’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Teksif Yapı Koop. Evleri 4.Blokno:2/3 Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Güler’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Güllüdere Sokak, No:7/1 Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’nda defnedilen İsmail İlhan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No:37/7 Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’nda defnedilen Fatma Çayır’ın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No:194/2, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Oluklu Mezarlığı’nda defnedilen Hatice Aslan’ın taziye adresi: Oluklu Mahallesi, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Durucasu Mezarlığı’nda defnedilen Döne Yıldırım’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Fetiye Mezarlığı’nda defnedilen Hüseyin Sevim’in taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.
HABER MERKEZİ
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