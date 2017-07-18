“80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Zeynep Taş’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Nur Sokak, No: 14/3 - Battalgazi
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Hatice Türkoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Köşger Sokak, No: 4/7 - Yeşilyurt
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Turan Aslan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 18/15 - Yeşilyurt
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Vahap Yücekaya’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Arşiv Sokak, No: 3/1 - Yeşilyurt
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Münire Sesli’nin taziye adresi: Fahri Kayahan Bulvarı, Çiftlik Sokak - Yeşilyurt
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Şükran Şentekin’in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No: 95/4 - Battalgazi
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Vahap Bayat’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Ayvalık Sokak, No: 11 - Yeşilyurt
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’nda toprağa verilen Fatma Yıldırım’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülümseyen Sokak, No: 23/2 - Yeşilyurt
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Mehmet Elkırmızı’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Dilek Sokak, No: 18/2 - Battalgazi
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