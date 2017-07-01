“69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Maman’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Köroğlu Sokak, No: 63/1 - Battalgazi
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Paşahan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Aşiret Sokak, No: 1/4 - Battalgazi
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Sertbaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Salman Sokak, No: 8 - Battalgazi
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sakine Arı’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Külliye Sokak, No: 20 - Yeşilyurt
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Karataş’ın taziye adresi: Yaygın Mahallesi - Battalgazi
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Devecel’in taziye adresi: Doğanşehir - Malatya
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Cafer Özdoğan’ın taziye adresi: Yazıhan - Malatya
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Osman Çelik’in taziye adresi: Akçadağ - Malatya
9 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Bostanbaşı Mezarlığı’na defnedilen İsmail Çınar’ın taziye adresi: Yeşilyurt - Malatya
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Arif Eryılmaz’ın taziye adresi: Örüçkü Mahallesi - Akçadağ.”
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