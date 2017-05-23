23 Mayıs 2017 Salı

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

23 Mayıs 2017 Salı 10:51
Malatya’da 10 kişi vefat etti

  “52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Halil Göçer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mahir Sokak, No: 4/2/32 - Yeşilyurt

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Atılmış’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Hamd Sokak, No: 1/4 - Battalgazi

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Özbey’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Hayırlı Caddesi, No: 19/2 - Battalgazi

47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Türk’ün taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Korkut Özal Caddesi, No: 76/2 - Battalgazi

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Kayalı’nın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, İlhan Sokak, No: 2 - Battalgazi

86 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Baştürk’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi - Yeşilyurt

57 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Nigar Akgün’ün taziye adresi: Arapgir - Malatya

79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Elif Odun’un taziye adresi: Tohma Mahallesi - Yeşilyurt

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yaşılak’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Emsal Sokak - Yeşilyurt

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haçi Koçhan’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Abbasi Sokak, No: 6/2 - Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ
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