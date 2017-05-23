“52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Halil Göçer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mahir Sokak, No: 4/2/32 - Yeşilyurt
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Atılmış’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Hamd Sokak, No: 1/4 - Battalgazi
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Özbey’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Hayırlı Caddesi, No: 19/2 - Battalgazi
47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Türk’ün taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Korkut Özal Caddesi, No: 76/2 - Battalgazi
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Kayalı’nın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, İlhan Sokak, No: 2 - Battalgazi
86 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Baştürk’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi - Yeşilyurt
57 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Nigar Akgün’ün taziye adresi: Arapgir - Malatya
79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Elif Odun’un taziye adresi: Tohma Mahallesi - Yeşilyurt
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yaşılak’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Emsal Sokak - Yeşilyurt
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haçi Koçhan’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Abbasi Sokak, No: 6/2 - Yeşilyurt.”
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