08 Mayıs 2017 Pazartesi

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

08 Mayıs 2017 Pazartesi 10:35
Malatya’da 10 kişi vefat etti

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Münire Yaldız’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No:21 - Battalgazi

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayişe Bitikçi’nin taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Avşar Sokak, No: 23 - Yeşilyurt

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çorlu’nun taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Emektar Sokak, No: 2/4 - Battalgazi

95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Seydi Eren’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Gündoğdu Caddesi, No: 33/1 - Battalgazi

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neriman Kalaç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenikent Sitesi, Gonca Apartmanı, Kat: 2, No: 3 - Yeşilyurt

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Akdağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 181/23 - Battalgazi

44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fuat Tatar’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Boyraz Sokak, No: 5 - Yeşilyurt

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Mehmet Kalı’nın taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Niyazi Mısri Caddesi, No: 37/6 - Battalgazi

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Bozkurt’un taziye adresi: Şifa Mahallesi, Şehit Bülent Yüce Sokak, No: 2/3 - Battalgazi

91 yaşında hayatını kaybeden ve Kulunca Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Göğebakan’ın taziye adresi: Kuluncak - Malatya.”

HABER MERKEZİ
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