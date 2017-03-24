24 Mart 2017 Cuma

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

24 Mart 2017 Cuma 11:18
Malatya’da 10 kişi vefat etti

“22 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emir Ömer Yıldırım’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, 24. Sokak, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kahraman Aybay’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 40/3, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurseren Özgüllü’nün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ziyaret Sokak, No: 2/4, Battalgazi.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Çinkılıç’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Taç Sokak, No: 14/2, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Albayrak’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Akçam Sokak, No: 21/3, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Bulut’un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Pamukçu Sokak, No: 25/9, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Irmak’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hancı Sokak, No: 8/1, Yeşilyurt.

41 yaşında hayatını kaybeden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yoldaş’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Kutluk’un taziye adresi: Pütürge.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Tekin’in taziye adresi: Arapgir.” 

HABER MERKEZİ
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