“94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Sadak’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Bedrettin Gümüştepe Sokak, No: 35/1, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Akçay’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No: 6/21, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Aktaş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Akraba Sokak, No: 9/9, Yeşilyurt.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Boyraz’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Uğurlu Sokak, No: 14, Yeşilyurt.
36 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Mustafa Yücel’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Esentepe Sokak, No: 8/1, Battalgazi.
37 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Günay Agyol’un taziye adresi: Yazıhan.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Küçükdoğan’ın taziye adresi: Doğanyol.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Berenge Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Rabia Türkan Özbilgi’nin taziye adresi: Berenge Mahallesi, Arapgir.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havva Yağmur’un taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Taştepe Sokak, No: 195, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Örnek’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Şule Sokak, No: 14, Yeşilyurt.”
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