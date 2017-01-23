23 Ocak 2017 Pazartesi

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

23 Ocak 2017 Pazartesi 12:53
Malatya’da 10 kişi vefat etti

“94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Sadak’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Bedrettin Gümüştepe Sokak, No: 35/1, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Akçay’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No: 6/21, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Aktaş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Akraba Sokak, No: 9/9, Yeşilyurt.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Boyraz’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Uğurlu Sokak, No: 14, Yeşilyurt.

36 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Mustafa Yücel’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Esentepe Sokak, No: 8/1, Battalgazi.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Günay Agyol’un taziye adresi: Yazıhan.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Küçükdoğan’ın taziye adresi: Doğanyol.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Berenge Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Rabia Türkan Özbilgi’nin taziye adresi: Berenge Mahallesi, Arapgir.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havva Yağmur’un taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Taştepe Sokak, No: 195, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Örnek’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Şule Sokak, No: 14, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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