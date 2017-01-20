“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzeyt Güven’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Asil Sokak, No: 18/2, Yeşilyurt.
12 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muhammed Taha Arıkan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Sevecen Sokak, No: 27/3, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıdıka Çevik’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Esentepe Dokak, No: 1/1, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muzaffer Kurttaş’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Gönültaş Caddesi, Atakol Konutları, B/Blok, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayten Durmaz’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Dilek Sokak, No: 30/6, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Şeyho Bozdoğan’ın taziye adresi: Akçadağ.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nadire Tok’un taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Çolak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Öz’ün taziye adresi: Çolak Mahallesi, Doğanyol.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Yağmurlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Duran Mamur’un taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Çınar’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Feyiz Sokak, No: 7, Battalgazi.”
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