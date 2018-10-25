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Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Ekim 2018 Perşembe 12:03
Malatya’da 10 kişi vefat etti

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Berktaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Yiğit’in taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Sude Sokak, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmam Barca’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşçik Sokak, DG1 B Blok, Battalgazi.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Çakır’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 129, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Yıldırım’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No: 21, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Artuç’un taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 17/1/2, Battalgazi.

22 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Enes Cevher Kaplan’ın taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Şehit Dilaver Koca Sokak, No: 5/1, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Necati Ekim’in taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Balaban Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mercan Koçer’in taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Gürkaynak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kadem’in taziye adresi: Gürkaynak Mahallesi, Akçadağ.” 

HABER MERKEZİ

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