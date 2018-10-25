Malatya’da 10 kişi vefat etti

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Berktaş’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Yiğit’in taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Sude Sokak, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmam Barca’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşçik Sokak, DG1 B Blok, Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Çakır’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 129, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Yıldırım’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No: 21, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Artuç’un taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 17/1/2, Battalgazi.
22 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Enes Cevher Kaplan’ın taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Şehit Dilaver Koca Sokak, No: 5/1, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Necati Ekim’in taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Balaban Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mercan Koçer’in taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Gürkaynak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kadem’in taziye adresi: Gürkaynak Mahallesi, Akçadağ.”
HABER MERKEZİ