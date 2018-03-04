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MALATYA'DA DÜN VE ÖNCEKİ GÜN 25 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 25 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA'DA DÜN VE ÖNCEKİ GÜN 25 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 25 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 17:41
MALATYA'DA DÜN VE ÖNCEKİ GÜN 25 KİŞİ VEFAT ETTİ

“92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Karatekin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Huma Sokak, No: 1/4, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacer Aydın’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, No: 8/4, Yeşilyurt.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Ede’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Gönültaş Sokak, No: 148/19, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatun Özer’in taziye adresi: Yaka Mahallesi, Gökyüzü Sokak, No: 10, Yeşilyurt.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Şahin’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Menderes Sokak, No: 20, Yeşilyurt.

44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdurrahman Fırat’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Yükselen Sokak, No: 16/4, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Birge’nin taziye adresi: Göztepe Mahallesi, İnal Sokak, No: 37/2, Battalgazi.

43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazmiye Maraş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ulema Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

21 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kübra Fırat’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Dereli Sokak, No: 7/2, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Murat’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Ofis Sokak, No: 2/1, Yeşilyurt.

46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Sevim’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, No: 18/1, Battalgazi.

40 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çolak’ın taziye adresi: Yeni Mahalle, Yazıhan.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hatice Çolak’ın taziye adresi: Yeni Mahalle, Yazıhan.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Halit Güler’in taziye adresi: Yeni Mahalle, Yazıhan.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Aslan’ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Doğanşehir.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fatma Can’ın taziye adresi: Karahan Mahallesi, Karahan Sokak, No: 14, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şevki Akçay’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Malik Sokak, No: 26, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Cennet Başyiğit’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Papatya Apt. No: 11, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Ermeç’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yuva Sokak, No: 22, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Miyase Çatal’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Alaaddin Sokak, No: 17/4, Battalgazi.

38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Koşuk’un taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 66/10, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Halıcı’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Balsuyu Sokak, No: 57/2, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Memet Tekin’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Malkuyu Sokak, No: 21, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hasan Avcı’nın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Sefalı Sokak, No: 2/18, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rifat Karakurt’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Nefes Sokak, No: 4/1, Yeşilyurt.”(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 04.03.2018 17:42
Anahtar Kelimeler:
Vefat
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