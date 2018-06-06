Malatya'da 9 kişi vefat etti

''84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şevket Çetinkaya'nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sağlık Caddesi, No:15/4,Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Zeliha Barut'un taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Gökkubbe Sokak, No: 8, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şener Yağmurlu'nun taziye adresi: Küçük Mustafa Paşa Mahallesi, Şelale Sokak, No: 13/1, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sultan Öztürk'ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Üzümlü Sokak, No: 23/1, Battalgazi.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yüksel İlkılıç'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Göçer Sokak, Kuğu Park Evleri, B Blok, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Doğan'ın taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Güllüce Sokak, No:4/4, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vahap Al'ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Şeftalici Sokak, No:17/1, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Yiğit'in taziye adresi: Özalpler Mahallesi, İstasyon Caddesi, No: 2/2/5, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Satiye Kara'nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Üzümlü Sokak, No: 23 /1, Battalgazi.”
HABER MERKEZİ