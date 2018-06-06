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Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
Malatya'da 9 kişi vefat etti

''84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şevket Çetinkaya'nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sağlık Caddesi, No:15/4,Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Zeliha Barut'un taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Gökkubbe Sokak, No: 8, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şener Yağmurlu'nun taziye adresi: Küçük Mustafa Paşa Mahallesi,  Şelale Sokak, No: 13/1, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sultan Öztürk'ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Üzümlü Sokak, No: 23/1, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yüksel İlkılıç'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Göçer Sokak, Kuğu Park Evleri, B Blok, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Doğan'ın taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Güllüce Sokak, No:4/4, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vahap Al'ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Şeftalici Sokak, No:17/1, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Yiğit'in taziye adresi: Özalpler Mahallesi, İstasyon Caddesi, No: 2/2/5, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Satiye Kara'nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Üzümlü Sokak, No: 23 /1, Battalgazi.” 

HABER MERKEZİ

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Vefat
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