Malatya'da 9 kişi vefat etti

“89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Demir'in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, İlkin Sokak, No: 5/1, Battalgazi.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Çakmak’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kemal Tahir Sokak, Yenikent Sitesi Leylak Apt., No:4/25, Yeşilyurt.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hanife Batır’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Özendi Sokak, No:11, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdulkadir Toktaş’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, No:56/3, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Kale/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Rahime Karakaş’ın taziye adresi: Kale.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi/Karababa Mezarlığı'na defnedilen Miyese Gözen’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Yavuzeli Caddesi, No:15, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Nuriye Karaduman’ın taziye adresi: Pütürge.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kıymet Uruk’un taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Seher Sokak, No:45/2, Battalgazi.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Yiğit’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Şimşek Sokak, Kevser Apt., No:7/1, Battalgazi.” busabahmalatya.com
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