Malatya'da 9 kişi vefat etti

"94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Lütfiye Candemir'in taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 56/4,Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Aybar'ın taziye adresi: Koşu Mahallesi, Sardunya Sokak, No:6, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Müzeyyen Ertem'in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, İyi Sokak, No: 2/2, Battalgazi.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gülizar Tan'ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Erdoğan Sokak, No:11, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abuzer Akgüneş'in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık Caddesi, 6. Sokak, No:7/2 , Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeki Kılıç'ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Ufuk Sokak, Yeşilyurt.
46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ercan Akçin'in taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Bent Sokak, Yeşilyurt.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mezarlığı'na defnedilen Niyazi Kutan'ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı'na defnedilen Naime Temur 'un taziye adresi:Kale, Malatya.'' busabahmalatya.com
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