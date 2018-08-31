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Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

31 Ağustos 2018 Cuma 13:26
Malatya'da 9 kişi vefat etti

"94  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen  Lütfiye Candemir'in taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 56/4,Yeşilyurt.

76  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir  Mezarlığı'na defnedilen Ali  Aybar'ın  taziye adresi: Koşu Mahallesi, Sardunya Sokak, No:6,  Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen   Müzeyyen Ertem'in     taziye adresi: Çöşnük Mahallesi,  İyi  Sokak,  No: 2/2, Battalgazi.

92   yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen   Gülizar Tan'ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Erdoğan Sokak, No:11, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen  Abuzer Akgüneş'in  taziye adresi: Yakınca  Mahallesi,  Kenan Işık Caddesi, 6. Sokak, No:7/2 , Yeşilyurt.

68  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen   Zeki Kılıç'ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Ufuk  Sokak, Yeşilyurt.

46  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir  Mezarlığı'na defnedilen  Ercan Akçin'in   taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Bent Sokak, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybeden ve  Karapınar Mezarlığı'na defnedilen  Niyazi Kutan'ın taziye adresi:  Karapınar Mahallesi, Akçadağ.

87  yaşında hayatını kaybeden ve  Kale Mezarlığı'na defnedilen  Naime Temur 'un  taziye adresi:Kale, Malatya.'' busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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MalatyaVefat
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