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Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:05
Malatya'da 9 kişi vefat etti

"46  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Çitil'in taziye adresi:  Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, No: 53/21, Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir  Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Özpolat'ın  taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No:28, Yeşilyurt.

95 yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir  Mezarlığı’na defnedilen Adile Tatar'ın   taziye adresi: Aslanbey  Mahallesi, Halep Caddesi, No:96/1,Battalgazi.

53  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen  İsmail Hakkı Aytaç'ın   taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 39/6, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir  Mezarlığı'na defnedilen Nurettin Gücük 'ün   taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No:13/2, Battalgazi.

98  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir   Mezarlığı'na defnedilen Meryem Koyun'un   taziye adresi: Hidayet Mahallesi,Taştepe Caddesi, No:29 , Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hasan Hüseyin Karakuş'un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Ehramcı Sokak, No:23/2, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak  Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Çelik'in taziye adresi: Kuluncak.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Aydınlar Mezarlığı'na defnedilen Hacı Hüseyin Rutbil'in taziye adresi : Aydınlar Mahallesi, Akçadağ.'' busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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