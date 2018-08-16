Malatya'da 9 kişi vefat etti

"46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Çitil'in taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, No: 53/21, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Özpolat'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No:28, Yeşilyurt.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Tatar'ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Caddesi, No:96/1,Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İsmail Hakkı Aytaç'ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 39/6, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nurettin Gücük 'ün taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No:13/2, Battalgazi.
98 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Meryem Koyun'un taziye adresi: Hidayet Mahallesi,Taştepe Caddesi, No:29 , Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hasan Hüseyin Karakuş'un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Ehramcı Sokak, No:23/2, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Çelik'in taziye adresi: Kuluncak.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Aydınlar Mezarlığı'na defnedilen Hacı Hüseyin Rutbil'in taziye adresi : Aydınlar Mahallesi, Akçadağ.'' busabahmalatya.com
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