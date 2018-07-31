Malatya'da 9 kişi vefat etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Meliha Bay'ın taziye Adresi: Kaynarca Mahallesi, Kesirikli Sokak, No: 2, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Gümüş'ün taziye adresi: Yeşildere Mahallesi, Merkez Sokak, No:5, Pütürge.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakkı Şenel'in taziye adresi: Seyran Mahallesi, Diyar Sokak, No:29/1, Yeşilyurt.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Şavata'nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:29/2, Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Hacımemetler Mezarlığı'na defnedilen Remzi Mol'un taziye adresi: Hacımemetler Mahallesi, Arguvan.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Ayşe Altuntaş'ın taziye adresi: Akçadağ.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mezarlığı'na defnedilen Abuzer Yatık'ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Celal Aslan'ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, No: 18/2, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Fatma Övüt'ün taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Yapraklıpınar Sokak, Battalgazi.” busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ