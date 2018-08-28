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Malatya'da 8 kişi vefat etti

Malatya'da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 8 kişi vefat etti

Malatya'da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

28 Ağustos 2018 Salı 12:25
Malatya'da 8 kişi vefat etti

“76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sevim Kuşdoğan’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Gebeş Sokak, NO:8/1/3, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kalender Pehlül’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, Kelender Apartmanı, NO:7/7, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Aykutalp’in taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yankı Caddesi, NO:128, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hasan Demir’in taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, İftihar Sokak, NO:30/6, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Tay’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Dağcılar Sokak, NO:20, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zehra Akın’ın taziye adresi: K. Hüseyinbey Mahallesi, Azizler Sokak, Elmas Apartmanı, NO:27, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Kürecik Mahallesi Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Ali Erkuş’un taziye adresi: Kürecik Mahallesi, Akçadağ.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Erenli Mahallesi Kale Mezarlığı'na defnedilen Rıza Korkan’ın taziye adresi: Erenli Mahallesi, Kale.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefatTAZİYE ADRESLERİ
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