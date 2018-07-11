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Malatya'da 7 kişi vefat etti

Malatya'da 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 7 kişi vefat etti

Malatya'da 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:57
Malatya'da 7 kişi vefat etti

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Orhan'ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, 1. Ara Sokak,  Elmas Evleri Arkası, No: 36/6, Battalgazi.

20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Basri Uzunay'ın taziye adresi:  Paşaköskü Mahallesi, Kardeş Sokak, No:14/6, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Öğüt'ün taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Kainat Sokak, No:1/2, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Emine Sezer'in taziye adresi:   Tandoğan Mahallesi, Altın Sokak, No:21/1, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Sabahat Kaya'nın taziye adresi:  Bostanbaşı Mahallesi,Çiftlik Caddesi, Armakent Konutları,No: 25/4 Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İnayet Ahikoca'nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Çatalköprü Sokak, Kayaşehir Konutları, No: 11, Yeşilyurt

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Safiye Akdağ'ın taziye adresi: Paşaköskü Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Kemal İ.Ö.Okulu Karşısı, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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