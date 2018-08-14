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Malatya'da 6 kişi vefat etti

Malatya'da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 6 kişi vefat etti

Malatya'da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

14 Ağustos 2018 Salı 15:17
Malatya'da 6 kişi vefat etti

“49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Büyükyıldırım'ın taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, No: 1, Battalgazi.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Aksongür'ün taziye adresi: Hasanvarol Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No:8, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Günver'in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, No:3/21, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Abuzer Turhal'ın taziye adresi: Doğanşehir, Malatya.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mezarlığı'na defnedilen Meryem Şahin'in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Münevver Kınacı'nın taziye adresi: Yeşilyurt.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefatTAZİYE ADRESLERİ
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