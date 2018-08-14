Malatya'da 6 kişi vefat etti

“49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Büyükyıldırım'ın taziye adresi: İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, No: 1, Battalgazi.
37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Aksongür'ün taziye adresi: Hasanvarol Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No:8, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Günver'in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, No:3/21, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Abuzer Turhal'ın taziye adresi: Doğanşehir, Malatya.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mezarlığı'na defnedilen Meryem Şahin'in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Münevver Kınacı'nın taziye adresi: Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
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