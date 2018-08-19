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Malatya'da 5 kişi vefat etti

Malatya'da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 5 kişi vefat etti

Malatya'da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

19 Ağustos 2018 Pazar 14:02
Malatya'da 5 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hacı Mehmet Şaşmaz'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Hisarım Sokak, No: 5/5, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sıtkı Tekeşgil'in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Çağlayan Apartmanı, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Lütfi Kılıç'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No:31/7, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aziz Dilsiz'in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Molla Kadir Sokak, No: 21/5, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Beydağı'nın taziye adresi:  Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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