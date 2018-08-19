Malatya'da 5 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hacı Mehmet Şaşmaz'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Hisarım Sokak, No: 5/5, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sıtkı Tekeşgil'in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Çağlayan Apartmanı, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Lütfi Kılıç'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No:31/7, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aziz Dilsiz'in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Molla Kadir Sokak, No: 21/5, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Beydağı'nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
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