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Malatya'da 19 kişi vefat etti

Malatya'da son iki günde 19 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 19 kişi vefat etti

Malatya'da son iki günde 19 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:58
Malatya'da 19 kişi vefat etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Meliha Bay'ın taziye Adresi: Kaynarca Mahallesi, Kesirikli Sokak, No: 2,Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Gümüş'ün taziye adresi: Yeşildere Mahallesi, Merkez Sokak, No:5, Pütürge.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakkı Şenel'in taziye adresi: Seyran Mahallesi, Diyar Sokak, No:29/1,Yeşilyurt.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Şavata'nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:29/2, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Hacımemetler Mezarlığı'na defnedilen Remzi Mol'un taziye adresi: Hacımemetler Mahallesi, Arguvan.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Ayşe Altuntaş'ın taziye adresi: Akçadağ.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mezarlığı'na defnedilen Abuzer Yatık'ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Celal Aslan'ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, No: 18/2, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Fatma Övüt'ün taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Yapraklıpınar Sokak, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Aslan'ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Kefil Sokak, no:5/33, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Karaduman'ın taziye adresi: Arıtoprak Mahallesi, Merkez Sokak, No:9, Pütürge.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nurhayat Soyer'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Arzuhal Sokak, No:6/5, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Mahir Pabuşcu'nun taziye adresi: İnönü Mahallesi, TCDD Ambar Yolu Sokak, No: 81/2, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Alibaba Mezarlığı'na defnedilen Hafi Sakız'ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi.

96 yaşında hayatını kaybeden ve Örüşkü Mezarlığı'na defnedilen Hatice Taş'ın taziye adresi: Örüşkü Mahallesi, Akçadağ.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şerife Budak'ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 57 /4,Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mahmut Durmaz'ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Arıkan Sokak, No:3/3, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Özer'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Selimiye Sokak, No:15/12, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Karaca'nın taziye adresi: Kale.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
VefatTAZİYE ADRESLERİMalatya
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