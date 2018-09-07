Malatya'da 17 kişi vefat etti

“80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Gelen'in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak, Elif Apt., No:35/5, Battalgazi.
30 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma İnan'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Özpazarbaşı Apt., No:14/11, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Etem Tosik’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Şehit Kubilay Fidan Sokak, No:10/1, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Karahüyük Mahallesi Arguvan/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Gülsüm Aslan’ın taziye adresi: Karahüyük Mahallesi, Arguvan.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Karahan Mahallesi Yeşilyurt/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Aliseydi Fındıklı’nın taziye adresi: Karahan Mahallesi, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Murat Bostancıoğlu’nun taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Sürgü Mahallesi Doğanşehir/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Kadime Kaygusuz’un taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Hatunsuyu Mahallesi Elmalı Sokak Battalgazi/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Sıttı Dönmez’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi Elmalı Sokak, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bekir Gültekin'in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Abbasi Sokak, No:20/1, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bayram Karadağ’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Yeşim Sokak, Sabır Apt., No:9/8, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Akkoç’un taziye adresi: Erdemli Mahallesi, Memiömer Sokak, No:13, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Karaman’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi, Koyunoğlu Apt., No:16/2, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Keleş’in taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, Sevgi Apt., No:1, Yeşilyurt.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hayrullah Şahin’in taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Kuyuönü Caddesi, No:12/4, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Memnune Vaizoğlu’nun taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Emeksiz Caddesi, Vaizoğlu Apt., No:58/2, Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Çamurlu Mahallesi Battalgazi/Malatya Mezarlığı'na defnedilen Gülemine Kızıl’ın taziye adresi: Dilek Küllü Mağara Mahallesi, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Adile Pelitoğlu’nun taziye adresi: Kernek Mahallesi, Yeşim Sokak, Pelit Oğlu Apt., No:3/1, Battalgazi” busabahmalatya.com
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