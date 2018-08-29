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Malatya'da 16 kişi vefat etti

Malatya'da dün 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 16 kişi vefat etti

Malatya'da dün 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:00
Malatya'da 16 kişi vefat etti

“59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Buğdaycı'nın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Karınca Sokak, No: 53/2,Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Savaş Güçlüer'in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, No:18/14, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İrfan Doğan'ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Sultan Sokak, No: 4/4, Yeşilyurt.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Sarıca'nın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Kızılırmak Caddesi, No:12, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Akbal'ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Örnek Sokak, No:16, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Kenal Mercan'ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Evliya Caddesi, Alparslan Sitesi, Kat:3, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Tunç'un taziye adresi:
Şeyhbayram Mahallesi, Kadirşinas Sokak, Karadağ Yapı Koop., Kat:1, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Tülay Özmen'in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Bozannoğlu Sokak, No:31/1, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nevzat Karakuş'un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Vahap Dağıstanlı Sokak, No:4/3, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Vahap Altunkaya'nın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Tastepe Cadedesi, Kardeşler Apartmanı, Kat:2, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mezarlığı'na defnedilen Hasan Koç'un taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Tunç'un taziye adresi: Kuluncak.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Bulgurlu Mezarlığı'na defnedilen Zeliha Baydaş'ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 87/35, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Polat Mezarlığı'na defnedilen Remziye Peker'in taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Tasa'nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Atalar Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Aslankan'ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefatTAZİYE ADRESLERİ
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