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Malatya'da 15 kişi vefat etti

Malatya'da 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 15 kişi vefat etti

Malatya'da 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

15 Temmuz 2018 Pazar 11:41
Malatya'da 15 kişi vefat etti

“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yüksel Anlaş'ın taziye adresi:  Turgut Özal Mahallesi, Gülendam Sokak, Akasya Sitesi, No: 3/14,Yeşilyurt

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Arı'nın taziye adresi:  Kiltepe Mahallesi, Konuşan Sokak, No:46, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Tokuş'un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mehmet Ejder Caddesi, No:15, Yeşilyurt.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ayşe Taşır'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Şehit Cemil Ökke Sokak, No:6/1,Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sebahat Saygı'nın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Yeşim Sokak, No: 7/7,Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hamit Şilenger'in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Neslihan Sokak, No:5 Yeşilyurt.

25 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdulvahap Önal'ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Osmanlı Caddesi, Rüyaşehir Sitesi, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şeyho Demir'in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Vefalı Sokak, No:17,Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Filiz Karlık 'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bulut Sokak, Güzelyurt Apartmanı, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Yabaş'ın taziye adresi: Ancarlı Mahallesi, Akçadağ.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı'na defnedilen İzmet Elmas'ın taziye adresi: Pütürge.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığına defnedilen Zeynep Dağdeviren'in taziye adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Ali Niyazi Yılmaz'ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Sakabaşı Elazığ Mezarlığı'na defnedilen Aziz Aydoğdu'nun taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yetkin Sokak, Sevgi Sitesi A Blok, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Yıldırım'ın taziye adresi: Alişar Mahallesi, Battalgazi.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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