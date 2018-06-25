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Malatya'da 14 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 14 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:46
Malatya'da 14 kişi vefat etti

“66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Güldane Şahinoğlu’nun  taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, İsmet Pasa Caddesi, No: 139/2,Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Belkıs Tekmen'in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Sokak, No: 5/12, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Aktaş’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 59/2, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tülay Murathanoğlu'nun taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 78/4, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aziz Kanat’ın taziye adresi: Bilaluşağı Küme Evleri, Baskil- Elazığ.

79  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Melahat Gögebakan'ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi,Vilayet Arkası Kadıoğlu Apartmanı, Battalgazi.

29 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Dağseven'in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Halit Özdemir'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Marmara Sokak, No: 1/3, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Fatma Elidemir’in taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen İdris Fahri Kılınç'ın taziye adresi: Kadiroğlu Mahallesi, Kadiroğlu Sokak, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Güzelyurt Mezarlığı'na defnedilen Hüsne Öztürk'ün taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Kızıldere Küme Evleri, No: 15, Hekimhan.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Doğan İlhan'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 90/9, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Derviş Ayhan'ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Aydoğan Sokak, No: 32 /4, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Bulam'ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 55/3, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Vefat
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