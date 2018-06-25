Malatya'da 14 kişi vefat etti

“66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Güldane Şahinoğlu’nun taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, İsmet Pasa Caddesi, No: 139/2,Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Belkıs Tekmen'in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Sokak, No: 5/12, Battalgazi.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Aktaş’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 59/2, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tülay Murathanoğlu'nun taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No: 78/4, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aziz Kanat’ın taziye adresi: Bilaluşağı Küme Evleri, Baskil- Elazığ.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Melahat Gögebakan'ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi,Vilayet Arkası Kadıoğlu Apartmanı, Battalgazi.
29 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Dağseven'in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Halit Özdemir'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Marmara Sokak, No: 1/3, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Fatma Elidemir’in taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen İdris Fahri Kılınç'ın taziye adresi: Kadiroğlu Mahallesi, Kadiroğlu Sokak, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Güzelyurt Mezarlığı'na defnedilen Hüsne Öztürk'ün taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Kızıldere Küme Evleri, No: 15, Hekimhan.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Doğan İlhan'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 90/9, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Derviş Ayhan'ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Aydoğan Sokak, No: 32 /4, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Bulam'ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 55/3, Battalgazi.”
HABER MERKEZİ