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Malatya'da 13 kişi vefat etti

Malatya'da dün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 13 kişi vefat etti

Malatya'da dün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
Malatya'da 13 kişi vefat etti

“64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Feride Kaya'nın taziye adresi:  Koşu Mahallesi, Gönül Sokak, No: 24/2, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bayram Önal'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ş. Ahmet Aytemur Sokak, Pembe Evleri B1. Blok, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Arif Günay'ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, İmece Sokak, No: 24, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emirhan Kahraman'ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Malatya Caddesi, No: 14, Yazıhan.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mediha Beğeç'in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Turkuaz Sitesi B Blok, No: 8/14, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Güzelyurt Mezarlığı'na defnedilen Elif Aydın'ın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Gündeğer Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Karabulut'un taziye adresi: Gündeğer Mahallesi, Mikolar Sokak, No: 7, Pütürge.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Eymir Mezarlığı'na defnedilen Süleyman Sayın'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, Cengiz Topel Apartmanı, No:27/8, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Güner Özeren'in taziye adresi: Mollakasım Mahallesi, Çolak Halil Sokak, No:32, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hıdır Bal’ın taziye adresi: Yavuzselim Mahallesi, Karagöz Caddesi, Toki Basın Evleri, B1 2.Blok, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Elif Filiz'in taziye adresi:  Boran Mahallesi, Boran Sokak, No:73, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen İnci Keleş'in taziye adresi: Sahilköy Mahallesi, Sahilköy Sokak, No:24, Akçadağ.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Kozluca Mezarlığı'na defnedilen Resul Kocakaya'nın taziye adresi:  Kozluca Mahallesi, Kaynarca Küme Evleri, No:9, Akçadağ.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefatTAZİYE ADRESLERİ
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