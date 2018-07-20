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Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

20 Temmuz 2018 Cuma 12:12
Malatya'da 12 kişi vefat etti

“52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Birgül Samanlı'nın taziye Adresi: BaşharıkMahallesi,Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 33/3, Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Turan Çaputçu'nun taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Bedrettin Gümüştepe Sokak, No:44, Yeşilyurt.

43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Nazarı'nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Ayyıldız Sokak, No: 12/8, Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Safiye Koyunoğlu'nun taziye adresi: Hamidiye Mahallesi,Antepli Sokak, No: 29/4,Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ayten Topcu'nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Yasemen Apartmanı, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen İlhan Topcu'nun  taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Saniye Oral'ın taziye adresi:  Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Perihan Ataş'ın taziye adresi: Pelitli Mahallesi, Battalgazi.

98 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Süleyman Çoskun'nuntaziye adresi: Yukarı Sürmeli Mahallesi, Arguvan.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Küçükkaya'nın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Çağdaş Sokak, No:10/1, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Veysel Yiğit'in taziye adresi:Bahçebaşı Mahallesi, Malatya Caddesi, No: 126/2, Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Döndü Karaağaç'ın taziye adresi: Cengiz Topel Caddesi, Hasan Varol Mahallesi, No:25/27,Battalgazi.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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