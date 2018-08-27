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Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:59
Malatya'da 12 kişi vefat etti

“47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bülent Yıldırım'ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 1, Battalgazi.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Karakulakoğlu'nun taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Karakaş Sokak, Ilıca Apartmanı, No:18/10, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ömer Tan'ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Karadeniz Sokak, Şendoğadu Apartmanı, No: 13/3, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nihat Özbakır'ın taziye adresi:  Çilesiz Mahallesi, Kamelya Sokak, Zambak Evleri-2, No:7/5, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Battal Sarıkaya'nın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hacı Reşit Sokak, No:7, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Saadet Kantarcıoğlu'nun taziye adresi: Mimarsinan Caddesi, Kantarcılar Apartmanı A Blok, No:2, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mezarlığı'na defnedilen Abuzer Kaya'nın taziye adresi:
Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Güzelyurt Mezarlığı'na defnedilen Hafize Karabay'ın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.

82yaşında hayatını kaybeden ve Erenli Mezarlığı'na defnedilen Havva Han'ın taziye adresi: Erenli Mahallesi, Kale.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Eyüp Özkul'un taziye adresi: Hekimhan.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Seyituşağı Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Duman'ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Kırkpınar Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Sanır'ın taziye adresi: Kırkpınar Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefatTAZİYE ADRESLERİ
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