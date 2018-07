Malatya'da 12 kişi vefat etti

“60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Kalkan'ın taziye Adresi: Battalgazi Mahallesi, Veysel Karani Sokak, No: 12, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muhteber Uçar'ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Sidelya Park Konutları, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Avcı'nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Alemdar Sokak, No: 10/3, Battalgazi.

30 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Can Tekin'in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Irmak Sokak, No: 6/1,Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Vahap Alışık'ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Taştan'ın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Acar'ın taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Doğanşehir.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Cengiz'in taziye adresi: Çakırköy Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Emir'in taziye adresi: Mırolar Mahallesi, Hekimhan.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Çelik'in taziye adresi: İsaköy Mahallesi, Arguvan.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı'na defnedilen Keziban Anadol'un taziye adresi: Poskıran Mahallesi, Pütürge.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Penbe Kuşcu'nun taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Doğanay Apartmanı, Kat:3, Battalgazi.” busabahmalatya.com