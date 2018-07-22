Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

22 Temmuz 2018 Pazar 12:48
Malatya'da 12 kişi vefat etti

“60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Emine Kalkan'ın taziye Adresi: Battalgazi Mahallesi, Veysel Karani Sokak, No: 12, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muhteber Uçar'ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Sidelya Park Konutları, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Avcı'nın taziye adresi:  Fırat Mahallesi, Alemdar Sokak, No: 10/3, Battalgazi.

30 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Can Tekin'in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Irmak Sokak, No: 6/1,Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Vahap Alışık'ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Taştan'ın taziye adresi: Sarıhacı Mahallesi, Akçadağ.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Acar'ın taziye adresi:  Topraktepe Mahallesi, Doğanşehir.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Cengiz'in taziye adresi: Çakırköy Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Emir'in taziye adresi: Mırolar Mahallesi, Hekimhan.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Çelik'in taziye adresi: İsaköy Mahallesi, Arguvan.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı'na defnedilen Keziban Anadol'un taziye adresi: Poskıran Mahallesi, Pütürge.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Penbe Kuşcu'nun taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Doğanay Apartmanı, Kat:3, Battalgazi.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Emine KalkanMuhteber UçarZeynep AvcıCan TekinVahap AlışıkRamazan TaştanIbrahim AcarZeynep CengizAbdullah EmirMustafa çelikKeziban AnadolPenbe KuşçuVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da 12 kişi vefat etti
Malatya'da 12 kişi vefat etti
Malatya'da 11 kişi vefat etti
Malatya'da 11 kişi vefat etti
Gazeteci Gökçe’nin acı günü
Gazeteci Gökçe’nin acı günü
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim