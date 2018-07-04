Malatya'da 11 kişi vefat etti

“57 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Canbay'ın taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Cemal Özer'in taziye adresi: Cevherdudayev Mahallesi, Göçmenler Sokak, No: 5, Hanımınçiftliği/Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Refik Korkmaz'ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Bağdatlı Sokak, No:2, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Halil İbrahim Aslan'ın taziye adresi: Bahçelievler Mahallesi, Eski Çarşı Küme Evleri, No:19, Arguvan.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mezarlığı'na defnedilen Fatime Yücekaya'nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ziyaret Sokak, No:16, Yeşilyurt.
49 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Celal Çimen'in taziye adresi: Tecirli Mahallesi, Yazıhan.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Fethi Akal'ın taziye adresi: Hekimhan/Malatya.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Erdoğan'ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Gülşah Sokak, Sevgi Apt. Battalgazi.
37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saim Bikriye'nin taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 209/9, Yeşilyurt.
19 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Örnekköy Mezarlığı'na defnedilen Cangül Koyun'un taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, 45. Sokak, No: 23, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Coşkun'un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yemeni Sokak, Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ