Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96662
ALTIN
188.192
DOLAR
4.6743
STERLİN
6.1633
EURO
5.4962

Malatya'da 11 kişi vefat etti

Malatya'da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 11 kişi vefat etti

Malatya'da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:02
Malatya'da 11 kişi vefat etti

“57 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Canbay'ın taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Cemal Özer'in taziye adresi:  Cevherdudayev Mahallesi, Göçmenler Sokak, No: 5, Hanımınçiftliği/Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Refik Korkmaz'ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Bağdatlı Sokak, No:2, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Halil İbrahim Aslan'ın taziye adresi: Bahçelievler Mahallesi, Eski Çarşı Küme Evleri, No:19, Arguvan.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mezarlığı'na defnedilen Fatime Yücekaya'nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ziyaret Sokak, No:16,  Yeşilyurt.

49 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Celal Çimen'in taziye adresi:  Tecirli Mahallesi, Yazıhan.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Fethi Akal'ın taziye adresi: Hekimhan/Malatya.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Erdoğan'ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Gülşah Sokak, Sevgi Apt. Battalgazi.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saim Bikriye'nin taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 209/9, Yeşilyurt.

19 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Örnekköy Mezarlığı'na defnedilen Cangül Koyun'un taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, 45. Sokak, No: 23, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Coşkun'un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yemeni Sokak, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Vefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da 14 kişi vefat etti
Malatya'da 14 kişi vefat etti
Malatya'da 9 kişi vefat etti
Malatya'da 9 kişi vefat etti
Malatya’da 4 kişi vefat etti
Malatya’da 4 kişi vefat etti

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim