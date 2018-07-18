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Malatya'da 11 kişi vefat etti

Malatya'da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 11 kişi vefat etti

Malatya'da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:52
Malatya'da 11 kişi vefat etti

“82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ahşan Tutuk’un taziye Adresi: Çöşnük Mahallesi, Tatar Sokak, No: 9, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Işık'ın taziye adresi:  Ferhadiye Mahallesi, Ahlak Sokak, No:4, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes Taş'ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Kaplangözü Sokak, No: 4/5, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Rabiye Tuna'nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Nazlı Sokak, No: 53,Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Emine Bağlan'ın taziye adresi:   Kırçuval Mahallesi, Azizler Sokak, No: 21/3, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mahmut Günışık'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

51 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Fadime Zengin'in taziye adresi:  Kuluncak Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen Şeyh Hamit Altın'ın taziye adresi: Yukarı Ulupınar Mahallesi, Darende.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Zekiye Cabul'un taziye adresi: Yukarı Sürmeli Mahallesi, Arguvan.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zülfüye Gündoğdu'nun taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şehbal Sokak, No:17,  Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Hacı Çalışkan'ın taziye adresi: Tepeköy Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ

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