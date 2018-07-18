Malatya'da 11 kişi vefat etti

“82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ahşan Tutuk’un taziye Adresi: Çöşnük Mahallesi, Tatar Sokak, No: 9, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Işık'ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Ahlak Sokak, No:4, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes Taş'ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Kaplangözü Sokak, No: 4/5, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Rabiye Tuna'nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Nazlı Sokak, No: 53,Yeşilyurt.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Emine Bağlan'ın taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Azizler Sokak, No: 21/3, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mahmut Günışık'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
51 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Fadime Zengin'in taziye adresi: Kuluncak Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen Şeyh Hamit Altın'ın taziye adresi: Yukarı Ulupınar Mahallesi, Darende.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı'na defnedilen Zekiye Cabul'un taziye adresi: Yukarı Sürmeli Mahallesi, Arguvan.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zülfüye Gündoğdu'nun taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şehbal Sokak, No:17, Battalgazi.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Hacı Çalışkan'ın taziye adresi: Tepeköy Mahallesi, Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ