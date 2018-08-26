Malatya'da 10 kişi vefat etti

“62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Karabak'ın taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Otçu Sokak, No: 13/1, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Eymir Mezarlığı'na defnedilen Abdullah Bayhan'ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Eymir Sokak, No: 104, Arguvan.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sıdıka Keleş'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Akraba Sokak, Ülküm Apartmanı, B Blok, Kat:1, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ramazan Aydın'ın taziye adresi: Merkez Baydağı Mahallesi, Salman Sokak, No:27, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ömer Osman Pektaş'ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Söğütlü Sokak, Denge Plus Sitesi, 2b Blok, No:4/6,Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Kalkan'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, Can Apartmanı, No: 68/3, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hamza Ayhan'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Orhun Sokak, Fevzi Bey Apartmanı, No: 27/5, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden be Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şükrettin Kolukısa'nın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Hicaz Sokak, No: 4/5, Battalgazi.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ahmet Tokma'nın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Ağcolar Sokak, Mutlu Apartmanı, No: 14/9, Battalgazi.
57 yaşında hayatın ı kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Azize Ayhan'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Umman Sokak, No:4,Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ