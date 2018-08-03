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Er ailesinin acı günü

Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Er’in (85) yaşındaki annesi Beyaz Er son yolculuğuna uğurlandı.

Er ailesinin acı günü

Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Er’in (85) yaşındaki annesi Beyaz Er son yolculuğuna uğurlandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:21
Er ailesinin acı günü

Kayseri’de vefat eden Beyaz Er’in cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran Ak Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya milletvekilli Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, Karaduman ailesi katıldı.

Er ailesi taziyeleri Çavuşoğlu Mahallesi AK Parti İl Binası arkasındaki evde kabul ediyor. busabahmalatya.com

İHA

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Ali ErBeyaz ErAcı GünSon YolculukCenazeVefat
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