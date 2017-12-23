23 Aralık 2017 Cumartesi

Dün ve bugün Malatya'da 10 kişi vefat etti

Malatya'da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:20
Dün ve bugün Malatya'da 10 kişi vefat etti

“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Keskin’in taziye adresi:  Aşağıbağlar Mahallesi, Örnek Sokak, No:7/2, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kadriye Boğagil ’in taziye adresi:  Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak,  No: 14 Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Çavuş’un taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Çiğdem Sokak, No: 7, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Kırteke’nin  taziye adresi: Şeyh Bayram  Mahallesi, Coşkun Irmak Sokak, Hüseyin Bey Apartmanı , Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Mordağan’ın taziye adresi: Dümüklü Mahallesi, Akçadağ.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ  Mezarlığı'na defnedilen  Yunus Yılmaz’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi , Akçadağ.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen  Kudret Gezginci’nin taziye adresi:  Koşu Mahallesi, Çamlık Caddesi , No: 69/9.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Musa Sune’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi , Telgraf Sokak,  No: 15/1 Yeşilyurt .

55 yaşında hayatını kaybeden Ve Malatya şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Memiş’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Nine Sokak,  Başakşehir, 2A Blok Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Halil İbrahim Temelli’nin taziye adresi:  Güzelyurt,  Hekimhan.”(Haber Merkezi)

 

HABER MERKEZİ

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