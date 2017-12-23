“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Keskin’in taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Örnek Sokak, No:7/2, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kadriye Boğagil ’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak, No: 14 Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Çavuş’un taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Çiğdem Sokak, No: 7, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Kırteke’nin taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Coşkun Irmak Sokak, Hüseyin Bey Apartmanı , Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Mustafa Mordağan’ın taziye adresi: Dümüklü Mahallesi, Akçadağ.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Yunus Yılmaz’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi , Akçadağ.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı'na defnedilen Kudret Gezginci’nin taziye adresi: Koşu Mahallesi, Çamlık Caddesi , No: 69/9.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Musa Sune’nin taziye adresi: Özalper Mahallesi , Telgraf Sokak, No: 15/1 Yeşilyurt .
55 yaşında hayatını kaybeden Ve Malatya şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Memiş’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Nine Sokak, Başakşehir, 2A Blok Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Halil İbrahim Temelli’nin taziye adresi: Güzelyurt, Hekimhan.”(Haber Merkezi)
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