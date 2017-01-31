Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin annesi AYŞE TÜFENKCİ hanımefendinin vefatından dolayı üzüntülerimizi iletiyor, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
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