31 Ocak 2017 Salı

BAŞSAĞLIĞI

BUSABAH GAZETESİ olarak "Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."

31 Ocak 2017 Salı 12:16
BAŞSAĞLIĞI

  Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin annesi AYŞE TÜFENKCİ hanımefendinin vefatından dolayı üzüntülerimizi iletiyor, Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

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