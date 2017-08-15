15 Ağustos 2017 Salı

2 günde 11 kişi vefat etti

Malatya’da 2 günde 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

15 Ağustos 2017 Salı 11:16
2 günde 11 kişi vefat etti

  “Önceki gün 62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasin Kılınç’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yankı Caddesi, No: 80/3, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve İçmece Mahallesi Mezarlığına defnedilen Osman Yılmaz’ın taziye adresi: İçmece Mahallesi, İçmece Sokak, No: 21, Arguvan.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmi Karaaslan’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, M. Buyruk Caddesi, Mesut Bulun Apartmanı, No: 37/18, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Koyuncu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ali Tuna’nın taziye adresi: Koyuncu Mahallesi, Koyuncu Sokak, Arguvan.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Kızık Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hasan Aslantaş’ın taziye adresi: Kızık Mahallesi, Kızık Sokak, Arguvan.

Dün ise 75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Al’ın taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Zapçıoğlu Sokak, No: 35/18, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Celal Orhan’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Ş. Hakan Artuç Sokak, No: 28/8, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Batçıoğlu’nun taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, İpekçi Sokak, No: 54/1, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Bindal Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hafure Tolu’nun taziye adresi: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Azize Akel’in taziye adresi: Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mezarlığına defnedilen Mevlüt Katırcı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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