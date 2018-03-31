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Zabıta dairesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 2017-2018 koordinasyon ve faaliyet raporları toplantısı yapıldı.Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen...

Zabıta dairesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 2017-2018 koordinasyon ve faaliyet raporları toplantısı yapıldı.Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen...

31 Mart 2018 Cumartesi 16:56
Zabıta dairesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 2017-2018 koordinasyon ve faaliyet raporları toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, daire müdürleri ve personel katıldı. Toplantıda 2017 yılında yapılan faaliyetleriyle 2018’in ilk üç ayı masaya yatırıldı. Burada konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, özellikle zabıta memurlarının daha disiplinli bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi. Van Büyükşehir Belediye zabıtasının örnek teşkil ettiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar, “Zabıta dairesi belediyelerde farklı bir konuma sahiptir. Sürekli bir şekilde vatandaş ve esnafla muhatap olan zabıta memurlarımızın daha düzenli ve disiplin bir şekilde hareket etmeleri gerekir. Bu anlamda sizlerden beklentimiz bu yöndedir. Çok şükür sorumluluk alanımızda çok ciddi sorunlar yok. Ancak sorun oluşmaması için çalışmalarımızı aksatmadan devam ettirmemiz gerekir. Oluşabilecek sıkıntılar konusunda da bizler her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Toplantı, yapılan sunumlarla devam etti.
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