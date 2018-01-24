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Yaralı yaban hayvanlarının nakli için kafes

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı yaban hayvanlarının naklinde kullanmak üzere 3 adet kafes yaptırıldı.Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerek bilinçsiz...

Yaralı yaban hayvanlarının nakli için kafes

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı yaban hayvanlarının naklinde kullanmak üzere 3 adet kafes yaptırıldı.Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerek bilinçsiz...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:25
Yaralı yaban hayvanlarının nakli için kafes

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı yaban hayvanlarının naklinde kullanmak üzere 3 adet kafes yaptırıldı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerek bilinçsiz avcılar tarafından, gerekse doğa koşullarından dolayı yaralanan yaban hayvanlarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde tedavi ettiriyor. Uzun süreli tedavileri başka ilde devam edecek olan yaralı yaban hayvanlarının nakli için kullanmak üzere 3 adet kafes yaptırıldı.
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