VAYAB’tan kültür sanat gecesi

Van Şair ve Yazarlar Birliği’nin (VAYAB) organizasyonunda kurulan ‘Dem Meclisi’nde şairler ve aşıklar, katılımcılara güzel bir akşam yaşattı.

Van Büyük Şehir Belediyesinin öncülüğünde VAYAB’ın organizasyonunda Dem Meclisi kuruldu. Atatürk Kültür Parkı Ahşap kafede ilki gerçekleştirilen Dem Meclisi sohbetine Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Van’da görev yapan akademik camia başta olmak üzere birçok sanat ve kültür erbabı katıldı. Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, Prof. Dr. Şakir Gözütok, Prof. Dr. Zeki Taştan, Ümit Kayaçelebi, Müştehir Karakaya, Mehmet Feyat, Erkan Düz, Melih Erzen, Hakan Pütün, Betül Orhan, Orhan Demirtaş, Ercan Ulutaş, Mustafa Işık, Ahmet Zahiroglu, Yusuf Sahik, Nurhan Atmaca, Hüsamettin Ergül ve Aşık Mehmet Çaglari gibi sanatçıların başını çektiği usta isimler geceye katılanlara güzel dakikalar yaşattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Dem Meclisi sohbeti ile ilgili yaptığı açıklamada; Belediye olarak sanata ve kültürel çalışmalara katkı vermek bizim görevimiz bu doğrultuda yapılacak tüm çalışmaları destekleyeceklerini diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Dem Meclisi sohbeti ile ilgili açıklama yapan VAYAB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Adıyaman ise, “Biz yakın bir zamanda kurulmuş yeni birlik olmamıza rağmen Van’daki kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarına öncülük etmekteyiz. Belediyemizin destekleri ile daha çok çalışma yapmak istiyoruz, bize destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Dem Meclisi sohbeti buluşmalarının Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ayda bir aynı mekânda gerçekleştirileceği belirtildi. Programı İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, gazeteci Salih Geçken ve deneyimli gazeteci Baki Karaca’da takip etti.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.