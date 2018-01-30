VASKİ’den kurumsallaşma çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), bürokrasiyi azaltmak ve halka en iyi hizmeti en kısa sürede verebilmek için kurumsallaşma yönünde önemli kararlara imza atıyor.

Daha iyi hizmet verebilmek için yeniden yapılandırmaya giden VASKİ, halkın hizmetlerden en iyi şekilde istifade edebilmesine yönelik yeni uygulamalar başlattı. Kurumlar arası diyalog, personellerin halkla bütünleşmesi, vatandaşların hizmete en kolay şekilde ulaşması için yeni tedbirler alan VASKİ Genel Müdürlüğü, her daire başkanlığının katlarının belirlendiği ve yönlendirmenin daha rahatlayıcı olması için elemanların görevlendirilmesiyle kurumda kargaşaya son verdi. VASKİ hizmet binasının yeniden dizayn edilerek baştan sona yenilendiğini ifade eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, "Bizim bu halka en iyi hizmeti en kısa sürede ve huzur içinde verme görevimiz var. Bunları şimdiye kadar ihmal edilmiş hizmetler olarak görüyoruz. Halk için buradayız ve onların zahmetsiz olarak işlemlerini yapması için elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız. Kapıda en iyi şekilde karşılayıp ağırlayacak ve memnun bir şekilde uğurlayacağız. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Kurumumuz VASKİ, bunun için her türlü tedbiri almıştır" şeklinde konuştu.