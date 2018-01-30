Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

VASKİ’den kurumsallaşma çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), bürokrasiyi azaltmak ve halka en iyi hizmeti en kısa sürede verebilmek için kurumsallaşma yönünde önemli kararlara imza atıyor.Daha iyi hizmet verebilmek için yeniden yapılandırmaya giden VASKİ, halkın...

VASKİ’den kurumsallaşma çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), bürokrasiyi azaltmak ve halka en iyi hizmeti en kısa sürede verebilmek için kurumsallaşma yönünde önemli kararlara imza atıyor.Daha iyi hizmet verebilmek için yeniden yapılandırmaya giden VASKİ, halkın...

30 Ocak 2018 Salı 15:22
VASKİ’den kurumsallaşma çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), bürokrasiyi azaltmak ve halka en iyi hizmeti en kısa sürede verebilmek için kurumsallaşma yönünde önemli kararlara imza atıyor.

Daha iyi hizmet verebilmek için yeniden yapılandırmaya giden VASKİ, halkın hizmetlerden en iyi şekilde istifade edebilmesine yönelik yeni uygulamalar başlattı. Kurumlar arası diyalog, personellerin halkla bütünleşmesi, vatandaşların hizmete en kolay şekilde ulaşması için yeni tedbirler alan VASKİ Genel Müdürlüğü, her daire başkanlığının katlarının belirlendiği ve yönlendirmenin daha rahatlayıcı olması için elemanların görevlendirilmesiyle kurumda kargaşaya son verdi. VASKİ hizmet binasının yeniden dizayn edilerek baştan sona yenilendiğini ifade eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, "Bizim bu halka en iyi hizmeti en kısa sürede ve huzur içinde verme görevimiz var. Bunları şimdiye kadar ihmal edilmiş hizmetler olarak görüyoruz. Halk için buradayız ve onların zahmetsiz olarak işlemlerini yapması için elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız. Kapıda en iyi şekilde karşılayıp ağırlayacak ve memnun bir şekilde uğurlayacağız. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Kurumumuz VASKİ, bunun için her türlü tedbiri almıştır" şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Özcan, din görevlileriyle bir araya geldi
Kaymakam Özcan, din görevlileriyle bir araya geldi
Kaymakam Özcan’dan mahalle ziyareti
Kaymakam Özcan’dan mahalle ziyareti
Kaymakam Özcan, kurum amirleriyle bir araya geldi
Kaymakam Özcan, kurum amirleriyle bir araya geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim