VASKİ’den 118 milyonluk yatırım

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, 2018 yılının VASKİ açısından tam bir yatırım ve hizmet yılı olacağını belirterek, 2018 yılında 118 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ali Tekataş, yapılan araştırmalarda kayyum öncesi VASKİ yatırımlarının gereksiz yerlere kaydırıldığını ve halkın parasının boşa harcandığını dile getirdi. Tekataş, "Bazı mahallelere yapılan depolar yanlış yerlere yapılmış. Bu nedenle kurumumuz ciddi paralarla zarara uğratılmış. Bizler geçmişin telafisi için çalışıyoruz. Halkın parası yine halkın en tabii hizmetlerine harcanacak. Bizim görevimiz, bu makamlarda tek kuruşu bile israf etmeden hizmete harcamaktır" dedi.

2108 yılının yatırım ve hizmet yılı olacağını belirten Tekataş, “2018’de toplamda projelerimize 118 milyonluk bir pay ayırdık. Kamuoyuna duyurduğumuz gibi en büyük projemiz yeni bir arıtma tesisisin kurulmasıdır. Valimiz Murat Zorluoğlu’nun yoğun çabaları ile Van artık güzel bir arıtmaya kavuşacaktır. Van Gölü artık kirlenmeyecektir" diye konuştu.

Göreve geldiğinde kurumun 325 milyon borçlu olduğunu söyleyen Tekataş, “Biz bu borcun 45 milyon TL’sini ödedik. Bir yandan da hizmet üretmeye devam ediyoruz. Halkın parasının öncelikli hizmetlere aktarılması için çalışıyoruz. Hizmete susamış Van için yepyeni projeleri devreye alacağız. Van’ı güvenli bir liman haline getirmek istiyoruz. Yatırımlarla Van güzelleştikçe, daha da cazip hale gelecek ve ekonomisi de gelişecektir" şeklinde konuştu.