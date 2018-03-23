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VASKİ, SUÇEV Fuarı’nda

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, uluslararası tanıtım atağına geçerek, yapılan hizmetleri dünya gündemine taşıyor.Fuarlarla Van için hayati önem taşıyan projelerini tanıtan VASKİ, bu kez Bursa’da düzenlenen...

VASKİ, SUÇEV Fuarı’nda

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, uluslararası tanıtım atağına geçerek, yapılan hizmetleri dünya gündemine taşıyor.Fuarlarla Van için hayati önem taşıyan projelerini tanıtan VASKİ, bu kez Bursa’da düzenlenen...

23 Mart 2018 Cuma 13:23
VASKİ, SUÇEV Fuarı’nda

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, uluslararası tanıtım atağına geçerek, yapılan hizmetleri dünya gündemine taşıyor.

Fuarlarla Van için hayati önem taşıyan projelerini tanıtan VASKİ, bu kez Bursa’da düzenlenen Su ve Çevre Fuarı (SUÇEV) ile 4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre Kongresi’ne katıldı. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan VASKİ standı, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak. Büyük bir katılım ile başlayan SUÇEV Fuarı’na Türkiye ve yurtdışından su ve kanalizasyon idareleri başta olmak üzere birçok kurumun katılımı gözlendi.

Fuarda, VASKİ’nin arıtma tesisi ile Akdamar Adası’na su götürme projesi gibi ilk olan çalışmaları ile diğer hizmetleri tanıtıldı. Standa gelenlere tanıtım materyalleri dağıtılırken, Van’ın tanıtımı için de yoğun gayret gösterildi.

VASKİ standını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, katılımlarından dolayı VASKİ yetkililerine teşekkür ederek başarılar diledi.
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