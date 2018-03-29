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VASKİ, Muradiye’de evlerin altından geçen su hatlarını değiştiriyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Muradiye’de evlerin altından geçen su hatlarını değiştiriyor.Van’ın Muradiye ilçesinde bazı mahallelerde su hatlarının geçtiği güzergahların üzerine evlerin yapıldığı görülürken,...

VASKİ, Muradiye’de evlerin altından geçen su hatlarını değiştiriyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Muradiye’de evlerin altından geçen su hatlarını değiştiriyor.Van’ın Muradiye ilçesinde bazı mahallelerde su hatlarının geçtiği güzergahların üzerine evlerin yapıldığı görülürken,...

29 Mart 2018 Perşembe 17:12
VASKİ, Muradiye’de evlerin altından geçen su hatlarını değiştiriyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Muradiye’de evlerin altından geçen su hatlarını değiştiriyor.

Van’ın Muradiye ilçesinde bazı mahallelerde su hatlarının geçtiği güzergahların üzerine evlerin yapıldığı görülürken, onarım sırasında ciddi güçlüklerle karşılaştığı ve ekiplerin arıza durumunda onarım için zor durumda kaldığı açıklandı. Sık sık arızaların oluşumundan şikayetçi olan mahalle halkı VASKİ ekiplerine başvurdu. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, hatların geçtiği güzergah üzerinde kapsamlı çalışma başlattı. Su hatlarını yenilemek için gelen ekip boruların evlerin altından geçtiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Ekipler söz konusu arıza yerinde ki hatları değiştirerek yeniledi. Ayrıca aynı durumda ki Yenişehir Mahallelerinde de evlerin altından geçen hatların bir kısmı değiştirilerek, yeni hat çekimi yapıldı.
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