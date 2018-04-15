Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

VASKİ ekipleri 8 metre derinlikte arıza gideriyor

Van’ın Erciş ilçesinde ana ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle şehrin büyük bir bölümüne 24 saattir içme suyu verilemiyor.Edinilen bilgelere göre, Işıklı Havzası’ndan şehir merkezine içme suyu taşıyan ana hatta meydana gelen...

VASKİ ekipleri 8 metre derinlikte arıza gideriyor

Van’ın Erciş ilçesinde ana ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle şehrin büyük bir bölümüne 24 saattir içme suyu verilemiyor.Edinilen bilgelere göre, Işıklı Havzası’ndan şehir merkezine içme suyu taşıyan ana hatta meydana gelen...

15 Nisan 2018 Pazar 12:41
VASKİ ekipleri 8 metre derinlikte arıza gideriyor

Van’ın Erciş ilçesinde ana ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle şehrin büyük bir bölümüne 24 saattir içme suyu verilemiyor.

Edinilen bilgelere göre, Işıklı Havzası’ndan şehir merkezine içme suyu taşıyan ana hatta meydana gelen arıza, VASKİ ekiplerinin işini hayli zorlaştırdı. Yerin 8 metre derinliğinde arızaya ulaşmaya çalışan ekipler, uyku uyumadan 24 saattir arızanın giderilmesine çalışıyor.

Ağrı-Van karayolu Yıldırım Usta Kavşağı önünde meydana gelen arıza nedeniyle karayolunun Van istikameti yönündeki Halim Hoca Camisi’ne kadar olan 100 metrelik bölümü ise araç trafiğine kapatıldı.

24 saattir içme suyu alamayan aboneler ise, bir an önce yeni içme suyu ishale hattının ilçe genelinde devreye alınmasını talep ettiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürpınarlı öğrenciler Çanakkale’ye uğurlandı
Gürpınarlı öğrenciler Çanakkale’ye uğurlandı
İnci kefali için av yasağı başladı
İnci kefali için av yasağı başladı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van’da
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van’da

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim