VASKİ ekipleri 8 metre derinlikte arıza gideriyor

Van’ın Erciş ilçesinde ana ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle şehrin büyük bir bölümüne 24 saattir içme suyu verilemiyor.Edinilen bilgelere göre, Işıklı Havzası’ndan şehir merkezine içme suyu taşıyan ana hatta meydana gelen...