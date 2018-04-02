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VANTB’nin yeni başkanı Süer’den birlik ve beraberlik mesajı

Van Ticaret Borsası’nın (VANTB) dün yapılan seçimlerinde yönetim kurulu başkanı olan Naif Süer, seçim değerlendirmesi yaparak üyelerine birlik ve beraberlik mesajı verdi.Dün 3 liste halinde gerçekleşen seçimde Nayif Süer, Van Ticaret Borsası’nın...

VANTB’nin yeni başkanı Süer’den birlik ve beraberlik mesajı

Van Ticaret Borsası’nın (VANTB) dün yapılan seçimlerinde yönetim kurulu başkanı olan Naif Süer, seçim değerlendirmesi yaparak üyelerine birlik ve beraberlik mesajı verdi.Dün 3 liste halinde gerçekleşen seçimde Nayif Süer, Van Ticaret Borsası’nın...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:35
VANTB’nin yeni başkanı Süer’den birlik ve beraberlik mesajı

Van Ticaret Borsası’nın (VANTB) dün yapılan seçimlerinde yönetim kurulu başkanı olan Naif Süer, seçim değerlendirmesi yaparak üyelerine birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dün 3 liste halinde gerçekleşen seçimde Nayif Süer, Van Ticaret Borsası’nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Süer, organ seçimlerinin demokratik bir ortamda yapıldığını belirterek; süreç boyunca yanımızda olan oyları ile destek veren tüm üyelerimize şahsım ve ekibim nezdinde teşekkür ediyorum. Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimizin desteği, çalışanlarımızın gayreti, ortak akıl, istişare ve paydaşlarımız arasında kuvvetli ahenk ile birlikte Borsamızı üst seviyelere çıkarmak öncelikli hedefimizidir. Şahsımı yönetim kurulu başkanlığına layık gören tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyor, teveccühlerine nail olmak için hizmet vereceğimizi bilmelerini istiyorum” dedi.
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